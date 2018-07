Reprodução Colocar uma música no Soundcloud não requer nenhum tipo de burocracia, o que faz dele um dos principais aplicativos para que bandas independentes possam se promover sem ter um empresário ou uma gravadora. Por isso, é ideal para quem quer ouvir grupos ainda desconhecidos. O Soundcloud é gratuito e também conta com um dos maiores acervos de podcasts da internet.

O serviço de música online SoundCloud recebeu uma rodada de investimentos "substancial" nessa sexta-feira, 11, e com isso conseguiu recursos para se manter no ar. Nos últimos meses, a empresa, uma das pioneiras do streaming online, demitiu 40% de seus funcionários e correu risco de falir.

A rodada foi liderada pelo banco de investimentos Raine Group e pelo fundo soberano de Singapura, o Temasek – os valores não foram divulgados pela empresa, mas fontes familiares com o assunto dizem que o investimento foi de US$ 170 milhões.

Com o novo aporte, o fundador Alexander Ljung deixará o cargo de presidente e assumirá a presidência do conselho – ele será substituído por Kerry Trainor, que já foi o presidente executivo do serviço de vídeo online Vimeo.

Em julho, o Soundcloud demitiu 173 funcionários e fechou suas operações em Londres e São Francisco – hoje, a empresa permanecerá com escritórios ativos em Berlim e Nova York. "O investimento vai nos ajudar a manter o Soundcloud com um futuro forte e independente, criando desenvolvimento e marketing de suas ferramentas usadas por milhões de criadores de áudio", disse a empresa em nota.

No mesmo comunicado, o Soundcloud disse esperar que seu faturamento dobre nos próximos 12 meses, chegando a US$ 100 milhões. Gratuito, o serviço tem hoje dezenas de milhares de usuários em todo o mundo, segundo análises da indústria. Nos próximos meses, um dos principais desafios da nova equipe da empresa é descobrir como torná-la rentável e capaz de competir com serviços pagos como Spotify, Deezer e Apple Music.