Mike Blake/Reuters Aeronave Crew Dragon, da Space X, fará o transporte dos astronautas

O primeiro voo com humanos dentro de um foguete Space X já tem data para acontecer: segundo informou a NASA nesta quarta-feira, 21, a empresa de Elon Musk enviará sua primeira tripulação ao espaço no dia 7 de janeiro de 2019.

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA disse que a nave espacial Crew Dragon, pertencente à Space X, vai transportar três astronautas para o espaço da mesma plataforma que decolou a tripulação da Apollo 11 em sua viagem à Lua em 1969 -- o Centro Espacial Kennedy, na Florida. O voo de estreia acontecerá com a ajuda do foguete Falcon 9, também desenvolvido pela empresa de Musk.

O lançamento é o teste mais recente em um cronograma rigoroso de certificação imposto pelo Programa de Tripulação Comercial da NASA. Enquanto a Space X pretende iniciar o quanto antes as operações, a porta-voz da NASA, Marie Lewis, disse que a missão de demonstração marcada para janeiro pode ser adiada porque "voar com segurança sempre teve precedência sobre o cronograma".

Avaliação. Embora a Nasa não tenha detalhado a trajetória de voo, a empresa informou que o teste fornecerá dados sobre o desempenho dos sistemas Falcon 9, Crew Dragon e Ground, bem como sobre as operações em órbita, atracação e aterrissagem.

Space X e Boeing Co são as duas principais empresas selecionadas para integrar o Programa de Tripulação Comercial da NASA, cuja função é enviar astronautas para o espaço a partir de 2019. Desde que o programa de ônibus espaciais dos EUA foi fechado em 2011, a NASA teve que confiar na Rússia para levar os astronautas à estação espacial, um laboratório de pesquisa orbital de US$ 100 bilhões que sobrevoa cerca de 400 quilômetros acima da Terra.

O anúncio da data de lançamento acontece um dia após a NASA ter dito que conduziria um "estudo de avaliação cultural" das empresas, "incluindo a adesão a um ambiente livre de drogas", antes dos voos de teste da tripulação.

Expectativa. Fundado pelo bilionário excêntrico Elon Musk, a Space X disse que se o teste de 7 de janeiro for bem sucedido, planeja lançar sua primeira missão tripulada em junho de 2019, mas admite que a previsão pode mudar.

A Boeing planeja lançar um teste similar da nave espacial Starliner no topo de seu foguete Atlas 5, em março, com uma missão tripulada em agosto.