The New York Times O teste público — enviado pelo e-mail — seria resultado de tentativas já ocorridas com funcionários da empresa nos últimos meses

A SpaceX pode, em breve, ser uma das fornecedoras de internet para usuários nos Estados Unidos. Por meio dos satélites Starlink, a empresa de Elon Musk está fazendo testes para oferecer internet por planos que podem chegar a US$ 99 por mês. A informação é do canal americano CNBC, que teve acesso a e-mails enviados pela SpaceX a possíveis clientes.

Os e-mails mencionam o teste "Better Than Nothing Beta" ("Melhor que nada", em tradução literal), que seria o serviço de internet via satélite da empresa. Nas informações a que a CNBC teve acesso, a assinatura do serviço aparece com o preço de US$ 99 por mês, somada a uma taxa de instalação de US$ 499, para cobrir despesas de modem, roteador e do terminal conectado no satélite.

Na mensagem, a empresa também afirma que as velocidades de internet podem variar entre 50Mb/s e 150Mb/s. A CNBC observou que já é possível encontrar um aplicativo nas lojas de celulares Android e iOS relacionado ao serviço, que seria restrito, em primeiro momento, apenas aos Estados Unidos.

“Como você pode ver pelo título, estamos tentando diminuir suas expectativas iniciais”, diziam os e-mails, assinados pela equipe dos satélites Starlink. “Espere ver as velocidades de dados variarem de 50 Mb/s a ​​150 Mb/s e latência de 20 ms a 40 ms nos próximos meses, à medida que aprimoramos o sistema Starlink. Haverá também breves períodos sem conectividade".

O teste público — enviado pelo e-mail — seria resultado de tentativas já realizadas com funcionários da empresa nos últimos meses. Em seu site, a SpaceX abriu um formulário, em junho, para que interessados no serviço pudessem sinalizar se estariam interessados em um possível provedor de internet da empresa — a pesquisa obteve mais de 700 mil respostas.