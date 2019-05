Craig Bailey/AP SpaceX quer mandar ao espaço satélites que fornecem sinal de internet de alta velocidade

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, arrecadou mais de US$ 1 bilhão em financiamento nos últimos seis meses. O montante será usado para ajudar a empresa a lançar seu ambicioso serviço de internet de alta velocidade usando uma constelação de satélites para transmitir sinais do espaço.

De acordo com os arquivos regulatórios divulgados na última sexta-feira, 24, recentemente a companhia levantou US$ 486,2 milhões em uma oferta de ações em dezembro e outros US$ 535,7 milhões em outra oferta que começou em abril.

Musk vê o empreendimento de serviço de internet via Starlink como um importante novo fluxo de receita para sua empresa, cuja renda espera superar em torno de US$ 3 bilhões por ano.

A empresa de foguetes lançou na última quinta-feira, 23, o primeiro lote de 60 pequenos satélites em órbita terrestre baixa para o novo serviço. Pelo menos 12 lançamentos com carga útil similar são necessários para garantir uma cobertura constante da internet na maior parte do mundo, disse Musk. Por enquanto, o Starlink só é autorizado para operações nos EUA.