REUTERS/Joe Skipper SpaceX pode passar a valer mais de US$ 125 bilhões

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, está prestes a se tornar a startup mais valiosa dos Estados Unidos, com avaliação de mais de US$ 125 bilhões em uma operação no mercado secundário, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

As ações, avaliadas em cerca de US$ 72 cada, subiram desde outubro, quando foram vendidas em um desdobramento que avaliou a empresa de foguetes em US$ 100 bilhões.

Não foram emitidas novas ações na oferta, mas a empresa indicou aos investidores que poderá acontecer ainda neste ano, disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada.

A venda de ações pode avaliar a SpaceX em mais de US$ 125 bilhões, superando a fintech Stripe, avaliada em US$ 115 bilhões em uma operação no mercado secundário.

Não foi possível saber quantas ações foram disponibilizadas para venda. É comum que empresas de alto valor ofereçam ações no mercado secundário para dar liquidez aos primeiros investidores e funcionários.

A Reuters não conseguiu determinar se o presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, que tem 44% da empresa e assinou um acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter, está entre os vendedores. Musk também preside a Tesla.

A SpaceX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters. A informação da colocação privada foi divulgada inicialmente pelo New York Post na segunda-feira.

A SpaceX levantou US$ 337,4 milhões em dezembro e US$ 1,16 bilhão em financiamento de capital em abril, de acordo com registros regulatórios.

A empresa compete com o empreendimento espacial Blue Origin, de Jeff Bezos, ex-presidente-executivo da Amazon, e com a Virgin Galactic, do bilionário Richard Branson, na crescente constelação de companhias comerciais de foguetes.

A SpaceX já lançou várias cargas e levou astronautas à Estação Espacial Internacional para a Nasa, incluindo 19 lançamentos de foguetes somente neste ano.

A SpaceX pode até ser a mais valiosa dos EUA, mas continuará sendo a segunda do mundo. A primeira é a Bytedance, dona do TikTok, avaliada em US$ 140 bilhões.