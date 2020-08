Jonathan Newton/Washington Post SpaceX recebe US$ 1,9 bilhão em novo aporte

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, captou US$ 1,9 bilhão em investimentos, segundo documento divulgado nesta terça-feira, 18.

A Bloomberg, que reportou sobre a rodada de investimento na semana passada, disse que a empresa terá um valor patrimonial de US$ 46 bilhões após a transação, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Esta seria a maior rodada de captação de fundos até agora pela SpaceX, de acordo com dados do PitchBook. A empresa se tornou a primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita terrestre em maio, numa parceria com a Nasa. Com o reaproveitamento de foguetes como estratégia, a companhia pareceu durante muito tempo um negócio de risco.

A empresa também toca o projeto Starlink, que prevê a construção de uma constelação de satélites de baixa altitude para a transmissão de internet em alta velocidade - o objetivo é permitir acesso à rede em qualquer ponto do planeta. Atualmente, a rede Starlink conta com cerca de 500 satélites no espaço e planeja atingir 12 mil aparelhos.