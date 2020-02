Todd Anderson/NYT Elon Musk, fundador e presidente executivo da SpaceX

Criada pelo empresário sul-africano Elon Musk, a companhia de foguetes SpaceX está buscando levantar US$ 250 milhões em uma rodada de investimentos que deve levar o valor da empresa para cerca de US$ 36 bilhões, afirmou a emissora de televisão americana CNBC na última semana, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Conhecida por seus foguetes reutilizáveis, a companhia planeja levantar o montante em uma rodada de investimento que terá preço de US$ 220 por ação e que deve ser concluída na segunda semana de março, divulgou a emissora.

Procurados pela agência de notícias Reuters, representantes da SpaceX decidiram não comentaram o assunto.

Além de servir como veículo para as aspirações de Elon Musk de colonizar o planeta Marte nos próximos anos, a Space X também tem fechado parcerias importantes para levar cargas ao espaço com a Nasa, a agência espacial norte-americana.

Outro projeto de peso da companhia é o chamado Starlink: uma rede de satélites que orbitam a Terra e poderão ser utilizados, no futuro, para fornecer conexão de internet banda larga para qualquer local do planeta. Por enquanto, há 240 destes satélites em órbita – os lançamentos começaram em maio de 2018. A expectativa da SpaceX é de lançar um serviço de internet banda larga sem fio de forma comercial até o final do ano – não há previsão, porém, sobre onde o serviço estará disponível.

Além da SpaceX, Musk também é fundador da Tesla, fabricante de carros elétricos que tem tido grande valorização nos últimos meses. / COM REUTERS