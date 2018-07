SpaceX via AP O foguete Falcon 9 foi ao espaço e voltou para a Terra

A SpaceX, empresa de exploração espacial do empresário norte-americano Elon Musk, fez história nesta quinta-feira, 30, ao conseguir reutilizar, com sucesso, um foguete. O Falcon 9, que já havia sido lançado há cerca de um ano, levou para o espaço um satélite de telecomunicações para atender a América Latina e, em seguida, voltou à Terra em segurança.

O foguete, lançado de uma plataforma na Flórida, nos Estados Unidos, levou o foguete de telecomunicações SES-10 para a SES SA, uma empresa de Luxemburgo. Após desacoplar o satélite, o foguete iniciou sua trajetória de retorno à Terra e pousou em uma plataforma no meio do Oceano Atlântico.

"Levamos 15 anos para chegar a este ponto. Tivemos que gastar muito tempo e dar vários passos difíceis ao longo do caminho, mas estamos incrivelmente orgulhosos da equipe da Space X, por ter conseguido alcançar esse marco na história da exploração espacial", disse Musk, durante uma transmissão pela internet. "Estou sem palavras. É realmente um grande dia para a indústria espacial como um todo e mostra que é possível fazer algo que muitas pessoas diziam ser impossível."

O primeiro, realizado há cerca de um ano, levou uma série de suprimeitos para a Estação Espacial Internacional, mas serviu apenas como teste para a companhia. Agora, de acordo com a SpaceX, o foguete já está pronto para um terceiro voo. Para especialistas do setor, ao conseguir reutilizar foguetes, Elon Musk inicia uma nova era espacial. Afinal, até o momento, foguetes só eram utilizados apenas um vez — duas caso fossem quase totalmente reciclados. Com foguetes reutilizados, as viagens espaciais podem ter seus custos cortados em até 30%.

Gênio. O empreendedor sul-africano Elon Musk não é um herói dos quadrinhos, mas chega perto de ser o Tony Stark da vida real. Dono de uma fortuna avaliada em mais de US$ 13,3 bilhões, Musk é um empreendedor meticuloso e tem ambições que vão até a Lua. Ele prevê que todos carros dispensem motoristas até a próxima década, quer levar pessoas para dar uma volta turística no espaço em 2018 e, até 2025, pretende levar um grupo de pessoas para viver em Marte.

Depois de vender sua parte na empresa de pagamentos PayPal por US$ 165 milhões, em 2002, o executivo usou parte do dinheiro para comprar a fabricante de carros Tesla por US$ 65 milhões. O restante ele usou para fundar a startup de exploração espacial SpaceX. Recentemente, o executivo conseguiu levantar US$ 1,2 bilhão em um novo aporte para a Tesla e anunciou investimentos em uma nova startup, chamada Neuralink, que pretende implantar chips no cérebro de humanos, criando os primeiros ciborgues. A startup, no entanto, ainda está em estágio inicial.