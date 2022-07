SpaceX O voo durou cerca de 15 minutos até que a capsula superior se desprendesse do foguete

A SpaceX alcançou mais um recorde neste domingo, 17, na missão que levou ao espaço 53 satélites Starlink da empresa de Elon Musk. Esse é o maior número de lançamentos já realizados pelo foguete Falcon 9, um dos principais da empresa, em um mesmo ano, ultrapassando a marca atingida em todo o ano passado. O voo foi feito a partir da base de Cabo Canaveral, na Flórida.

O voo durou cerca de 15 minutos até que a capsula superior se desprendesse do foguete. Os propulsores pousaram em uma plataforma no mar cerca de oito minutos após o lançamento.

Ao todo, o Falcon 9 já tem 31 missões neste ano, em uma sequência de 137 lançamentos bem sucedidos com a empresa. Na missão deste domingo, foi usado um propulsor que também tem surpreendido em vida útil: esse foi o 13º lançamento do modelo B1051 — a primeira missão do booster foi em 2019.

Ainda, segundo especialistas esse propulsor poderá ser usado mais uma vez, uma boa notícia para o time da SpaceX, que tenta aumentar significativamente o número de lançamentos feitos por ano. Em 2022, com 31 lançamentos até o momento, a empresa pode terminar o ano com mais de 50 voos na conta.

Com o lançamento, cresce também a quantidade de satélites Starlink em órbita: já são 2.858 em baixa órbita. Esses satélites são responsáveis pelos planos de internet banda larga da SpaceX, que já possui venda no Brasil. Por aqui, o serviço custa R$ 530 mensais com uma taxa de equipamentos de R$ 3 mil.