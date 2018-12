John Raoux/AP SpaceX, de Elon Musk, quer lançar mais satélites este ano

A SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, deve levantar US$ 500 milhões em uma nova rodada de investimento, informaram fontes ao jornal Wall Street Journal nesta terça-feira, 18. O montante seria aplicado no serviço de telecomunicações da companhia.

Segundo o jornal, o valor será levantado por investidores que já são acionistas da empresa e será usado no desenvolvimento do Starlink – um projeto ambicioso da SpaceX que quer conectar todo o planeta com uma rede de banda larga via satélite. Para isso, a companhia quer lançar 12 mil satélites em dois anos, sendo que os dois primeiros já estão no espaço desde fevereiro deste ano.

Nos planos da empresa, o projeto Starlink ofereceria banda larga diretamente ao consumidor a velocidades comparáveis às redes de fibra ótica, em vez da atual redistribuição de sinais do sistema.

A SpaceX recebeu a aprovação do órgão regulador de telecomunicações dos Estados Unidos para atuar no setor no início do ano. Esta foi a primeira vez que a FCC permitiu uma empresa a lançar uma constelação de satélites para fornecer serviços de banda larga, hoje a conexão é fornecida por meio de satélites de baixa órbita da Terra.

Futuro. A companhia que tem sede em Hawthorne, na Califórnia, também planeja realizar suas primeiras viagens para Marte, em 2022. A expectativa é que uma missão tripulada chegue ao planeta vermelho em 2024.

As novidades têm aumentado o valor de mercado da SpaceX. Em abril, a Reuters informou que a SpaceX levantou US$ 507 milhões em uma nova rodada de investimento e com isso, a companhia era avaliada em cerca de US$ 26 bilhões. Caso seja confirmado o novo aporte, a empresa deve chegar a US$ 30,5 bilhões em valor de mercado.