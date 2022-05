Joe Skipper/Reuters - 21/12/2015 Propriedade do bilionário Elon Musk, empresa espacial SpaceX tem contrato com a Nasa para a Humanidade voltar à Lua

A SpaceX não será a única a ir à Lua se os funcionários da Nasa tiverem seu desejo atendido. Isso pode ser uma benção para os sonhos espaciais de Jeff Bezos.

Como parte do Artemis, o programa da Nasa para enviar astronautas mais uma vez à Lua, a agência espacial americana em 2019 considerou contratar duas empresas para fornecer os aterrissadores que levariam seus astronautas da órbita lunar à superfície da Lua. Mas com recursos financeiros insuficientes do Congresso americano, a NASA decidiu em abril do ano passado fechar contrato com apenas uma empresa, a SpaceX.

Segundo funcionários da Nasa, outras empresas teriam a oportunidade de concorrer em futuras missões.

Em março, Bill Nelson, administrador da Nasa, disse que a agência espacial anunciaria em breve uma licitação para desenvolver um segundo aterrissador lunar. “Prometi que haveria concorrência, aí está ela”, disse Nelson.

A segunda empresa compartilharia as missões lunares da Nasa (em torno de uma por ano ao longo de uma década ou mais) com a SpaceX. “Estas não são missões isoladas”, disse Nelson. “Cada uma vai se basear nos progressos realizados anteriormente.”

Assim como no contrato da SpaceX de 2021, a segunda empresa receberia verba para dois pousos – um sem tripulação para demonstrar as habilidades da espaçonave e, depois, uma segunda missão espacial com astronautas.

Jim Free, administrador associado da Nasa para o Desenvolvimento de Sistemas de Exploração, disse que o objetivo seria uma missão tripulada ocorrer em 2026 ou 2027.

Os projetos de aterrissadores lunares obedecem à estratégia recente da Nasa de buscar contratos de preço fixo, estabelecendo certos requisitos, mas incentivando a inovação ao permitir que empresas privadas criem seus próprios designs para atender às necessidades da agência oferecendo preços competitivos. Essa tática levou à cápsula da SpaceX que transporta astronautas tanto para ir como para voltar da Estação Espacial Internacional.

No passado, a Nasa costumava liderar o desenvolvimento de foguetes e espaçonaves, e as empresas eram pagas para executar os planos, geralmente com custos maiores.

Entretanto, o plano para um segundo aterrissador lunar depende de o Congresso oferecer verba para o projeto. Nelson disse que não comentaria quanto o programa poderia custar antes da proposta de orçamento do presidente para o ano fiscal de 2023 ser divulgada. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA