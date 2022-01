Thom Baur/Reuters A tarefa é um desafio que a empresa vai enfrentar em 2022 juntamente com a ramificação de serviços da startup, como o fornecimento de internet

A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, tem metas estratosféricas para 2022. Segundo o site The Verge, a companhia deve fazer cerca de 52 lançamentos ao espaço, entre satélites e missões em conjunto com a NASA. O recorde da startup havia sido 31 lançamentos, marca alcançada no ano passado.

A média de voos esperados pela SpaceX é como se a empresa mandasse ao espaço uma missão por semana — no nosso calendário, o ano tem exatamente 52 semanas. A tarefa é um desafio que a empresa vai enfrentar em 2022 juntamente com a ramificação de serviços da startup, como o fornecimento de internet — no Brasil, a autorização para operar satélites de internet no Brasil foi dada na última sexta-feira, 28, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Para a astronauta Sandra Magnus, ex-diretora do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, o plano é um movimento ambicioso e que deve zelar pela própria empresa no andamento do trabalho intenso.

“Esse é um ritmo incrível. Mas a NASA e a SpaceX terão que estar atentas durante 2022 para que não sejam vítimas de seu sucesso”, afirmou a astronauta em entrevista ao The Verge. “Tanto a NASA quanto a SpaceX terão que garantir que a atenção e a prioridade apropriadas sejam focadas nas missões da NASA e os recursos certos sejam usados ​​para manter esse ritmo em uma medida segura”.