Mike Blake/Reuters Ações da SpaceX também subiram após o investimento na empresa de Musk

A SpaceX, do presidente da Tesla, Elon Musk, concluiu uma rodada de captação de US$ 850 milhões que elevou sua avaliação para cerca de US$ 74 bilhões na semana passada, informou o canal americano CNBC na terça-feira, 16, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A SpaceX levantou os fundos a US$ 420 por ação e a última rodada de financiamento representa um salto de cerca de 60% na avaliação da empresa em relação ao aumento anterior, que a avaliava em US$ 46 bilhões, disse a reportagem. A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters.

A empresa captou US$ 1,9 bilhão em agosto em sua maior rodada, de acordo com dados da PitchBook.

Um protótipo do foguete Starship da SpaceX, o SN9, explodiu no início deste mês durante uma tentativa de pouso após um lançamento de teste em uma repetição de um acidente que destruiu um foguete de teste anterior. O protótipo Starship SN9 foi um modelo de teste do foguete de carga pesada que está sendo desenvolvido pela empresa para transportar humanos e 100 toneladas de carga em futuras missões à Lua e a Marte.

No início de fevereiro, a empresa de veículos elétricos de Musk, Tesla, revelou que comprou US$ 1,5 bilhão em bitcoin e logo aceitaria a criptomoeda como forma de pagamento por seus carros.