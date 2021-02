Brendan McDermid/Reuters O Spotify registra, agora, 345 milhões de usuários ativos na plataforma, crescimento de 27%

O serviço de streaming de músicas e podcasts Spotify viu o seu número de assinantes crescer para 155 milhões de contas em 2020, aumento de 24% em relação ao mesmo período no ano anterior, e agora registra 345 milhões de usuários ativos na plataforma, crescimento de 27%. A receita da empresa cresceu para € 2,2 bilhão, alta de 17% na comparação anual. Os números foram revelados nesta quarta-feira, 3, no balanço referente ao quarto trimestre fiscal da empresa.

O Spotify atribui o crescimento à ampliação na base de assinantes nos mercados da Índia e Indonésia, onde lançou uma assinatura premium "mini" (em que o usuário pode ter acesso a músicas e podcasts selecionados por um preço menor), e na Europa e América Latina, que representam 35% e 22% do mercado global, respectivamente.

A receita de publicidade, impulsionada pelos investimentos em podcasts (um total de 2,2 milhões disponíveis na plataforma), continua a ganhar força desde o segundo trimestre de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus espantou anunciantes do mercado. Agora, a fatia de anúncios corresponde a 13% da receita total da companhia (ante 10% de 2019), totalizando € 281 milhões no ano passado, alta de anual de 17%.

"Acreditamos que a pandemia teve pouco impacto no crescimento de nossos assinantes e pode, inclusive, ter contribuído positivamente para novas assinaturas", afirmou a empresa, em nota aos investidores. "Olhando para a frente, somos otimistas sobre as tendências do negócio para além de 2021, mas vemos dificuldade de fazer previsões devido à duração incerta da pandemia."

O Spotify também anunciou um prejuízo de cerca de €125 milhões, valor menor se comparado à 2019, quando perdeu €209 milhões. O registro desse ano é equivalente à uma perda de € 0,66 por ação da empresa.

Para este ano, a empresa, com sede em Estocolmo, na Suécia, prevê fechar o ano com 407 a 427 milhões de usuários. Desses, entre 172 milhões e 184 milhões serão contas pagas, estima. O Spotify espera fechar com prejuízo de € 200 milhões a 300 milhões em 2021.