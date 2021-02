Brendan McDermid/Reuters Spotify quer ser uma plataforma global de música e podcasts

O Spotify anunciou nesta segunda, 22, que oferecerá finalmente áudio em alta definição, um recurso bastante aguardado entre parcela dos usuários da plataforma. Durante o evento Stream On Virtual, a empresa anunciou também que estará presente em 85 mercados e 36 novas línguas.

O acesso a áudio de alta fidelidade, batizado de Spotify HiFi, será por meio de uma assinatura à parte - o preço ainda não foi informado. A plataforma disse que, por enquanto, o serviço estará disponível ao longo do ano apenas em "mercados seletos”, sem divulgar quais são.

Com o Spotify HiFi, o usuário terá acesso a som com qualidade equivalente à de um CD. Plataformas concorrentes como o Tidal, por exemplo, já tinham essa possibilidade. Atualmente, usuários usuários do Spotify têm acesso a arquivos em 320Kbps, enquanto o CD tem arquivos em 1.4111 Kbps. Apesar da melhora, o Spotify ainda está atrás de concorrentes. O Tidal em seu plano Master chega a 9.216 Kbps. Nesse caso, o foco é claro: nerds de músicas que apreciam som em altíssima fidelidade.

A Amazon já havia lançado plano do tipo em 2019, o Amazon Music HD, enquanto a Apple não tem nenhuma modalidade de áudio em alta definição em seus serviços. Para garantir que os seus usuários percebam as diferenças no novo plano, a empresa disse estar trabalhando com fabricantes de caixas de som para o lançamento de produtos ue contemplem o Spotify HiFi.

Novos mercados

O Spotify tambpem anunciou que sua plataforma vai atender quase metade do mundo. Mais de 80 países do Caribe, América Latina, Ásia e África receberam o anúncio de que a plataforma chegará em seus territórios e com conteúdo majoritariamente realizado em seu idioma local.

O CEO Daniel Ek falou que mesmo com a ampliação “há milhões de criadores de conteúdo e bilhões de ouvintes que ainda não têm acesso à plataforma", deixando claro que a empresa mira mais mercados e assinantes.