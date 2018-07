Leia mais

O serviço de transmissão de música Spotify anunciou nesta segunda-feira, 20, que sua base de usuários ativos subiu de 75 milhões para 100 milhões, com a entrada da empresa em novos mercados.

Apesar da competição com o Apple Music, a companhia sueca apresentou a maior base paga de assinantes de serviço de transmissão de música do setor, com 30 milhões de clientes. O restante segue optando pela versão gratuita, que não permite a escolha de faixas e ainda interrompe a transmissão para comerciais.

O Spotify, fundado em 2006, paga 80% de sua receita a gravadoras e artistas e ainda não conseguiu lucro.

No ano passado, a empresa teve prejuízo operacional de € 184,5 milhões ante resultado negativo de € 165,1 milhões em 2014.