REUTERS/Christian Hartmann Spotify cresceu 20% em valor de mercado nos últimos meses.

O serviço de streaming de música Spotify pode ter atingido um valor de mercado de aproximadamente US$ 19 bilhões nos últimos meses, de acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. A empresa, que pretende abrir seu capital em breve, cresceu 20% desde o começo do quarto trimestre de 2017, quando chegou a ser avaliada em US$ 16 bilhões.

A companhia sueca tem vendido suas ações privadas com preços acima de US$ 4 mil, segund as fontes. Após a gigante chinesa Tencent ter investido na empresa, no entanto, estima-se que o valor das ações tenha subido para US$ 5 mil. Para o Spotify, o negócio com a chinesa garante uma entrada no crescente mercado do país asiático.

Empresas, em geral, vendem ações privadas antes de uma abertura pública de capital para que funcionários e fundadores possam levantar dinheiro logo. Para os investidores, esse tipo de negócio garante uma posição de liderança na listagem de ações futura.

Apesar de o Spotify não comentar, fontes afirmam que a companhia pretende enviar os primeiros documentos sobre abertura de capital para autoridades norte-americanas ainda em 2017. Especula-se que a companhia queira fazer uma listagem direta de ações na Bolsa de Valores de Nova York, o que faria economizar milhares de dólares em gastos com Bancos que intermediam esse tipo de negócio.