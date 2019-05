REUTERS/Dado Ruvic O Spotify disse que espera ter entre 107 milhões e 110 milhões de assinantes pagantes no final do primeiro semestre de 2019

O Spotify atingiu 100 milhões de assinantes pagantes no primeiro trimestre deste ano, informou a empresa nesta segunda-feira, 29. O número de usuários que pagam pelo aplicativo cresceu 32% em comparação com o ano passado. O serviço de streaming de música também teve um aumento maior do que o esperado na receita do período. Apesar dos números positivos, o Spotify voltou a registrar prejuízo, após atingir lucro pela primeira vez no final do ano passado.

A expectativa dos analistas era de que a empresa registrasse 99 milhões de assinantes pagantes neste primeiro trimestre. A Europa contribuiu com 40% do total de assinantes pagos, seguida pela América do Norte com 30%. O Spotify disse que espera ter entre 107 milhões e 110 milhões de assinantes pagantes até o final do primeiro semestre de 2019.

Líder global no setor, com o dobro do número de assinantes da concorrente Apple Music, o Spotify foi lançado em regiões como Índia, Oriente Médio e Norte da África nos últimos meses, buscando impulsionar o próximo estágio de seu desenvolvimento. O Spotify disse que em março registrou 217 milhões de usuários ativos mensais, ante os 173 milhões registrados no mesmo período no ano passado.

A receita do Spotify subiu 33%, para € 1,51 bilhão, superando as estimativas dos analistas de € 1,47 bilhão, segundo dados do da Refinitiv. O Spotify também disse que prevê uma receita total de € 1,51 bilhão a € 1,71 bilhão no segundo trimestre deste ano. Os analistas esperam € 1,62 bilhão de euros.

O aplicativo registrou um prejuízo de € 47 milhões no período – no último trimestre do ano passado, a empresa registrou o seu primeiro lucro da história, de € 94 milhões.

As ações do Spotify operavam em queda de 2,5% nesta segunda-feira, 29, ao 12h (horário de Brasília)./ COM AGÊNCIAS REUTERS