Dado Ruvic/Reuters O Spotify tem se expandido rapidamente pela Europa e pela Rússia, após o lançamento na Índia e no Oriente Médio no ano passado

O serviço de streaming de música Spotify registrou um aumento de 27% no número de assinantes no terceiro trimestre, chegando a 144 milhões — crescimento impulsionado principalmente pela chegada do aplicativo em novos mercados como a Rússia. Porém, de acordo com o relatório financeiro divulgado nesta quinta-feira, 29, a empresa encerrou o período com um prejuízo de € 101 milhões, frente ao lucro de € 241 milhões registrado no ano passado. Após os resultados, as ações do Spotify operavam em queda de cerca de 9% às 11h20 (horário de Brasília).

Ao todo, os usuários ativos mensais da plataforma de música cresceram 29%, para 320 milhões. Com mais que o dobro do número de assinantes do Apple Music, seu rival mais próximo, o Spotify tem se expandido rapidamente pela Europa e pela Rússia, após o lançamento na Índia e no Oriente Médio no ano passado.

“Definitivamente buscamos acelerar o lançamento em muitos outros mercados com mais rapidez, com base em todo o sucesso que tivemos tanto na Rússia quanto na Índia”, disse Daniel Ek, presidente executivo do Spotify, à agência de notícias Reuters.

O Spotify afirma também que aumentou no terceiro trimestre a quantidade de horas de músicas reproduzidas na plataforma, ultrapassando os níveis pré-pandemia, à medida que os usuários passaram a ouvir mais músicas e podcasts. O app tem agora 1,9 milhão de podcasts, uma alta em relação ao número de 1,5 milhão registrado no segundo trimestre.

A receita do Spotify no terceiro trimestre aumentou 14%, para € 1,98 bilhão de euros, mas ficou abaixo da expectativa de analistas, que esperavam € 2 bilhões.

Segundo o Spotify, sua divisão de publicidade voltou a crescer depois de ser impactado no início da pandemia — a receita da empresa é proveniente principalmente de assinaturas e da exibição de anúncios para usuários não pagantes. Executivos disseram que o crescimento dos anúncios irá acelerar no quarto trimestre.