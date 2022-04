Dado Ruvic/Reuters Empresa de streaming anunciou interrupção dos serviços na Rússia no início do ano e mesmo assim ampliou o número de assinantes em todo o mundo

O Spotify anunciou nesta quarta-feira, 27, seu balanço trimestral, com destaque para o ganho de aproximadamente 2 milhões de novos assinantes (os usuários que possuem conta premium na plataforma) em todo o mundo. Esse número saltou de 180 para 182 milhões. O pagamento das contas premium responde pela maior parte da receita da empresa.

O fim das atividades da empresa na Rússia, em protesto por causa da guerra da Ucrânia, foi responsável pela perda de aproximadamente 1,5 milhões de assinantes que, no entanto, foi compensada com um ganho de cerca de 3,5 milhões de novos usuários premium em outras regiões (especialmente na América Latina e na Europa, de acordo com comunicado da companhia).

No geral, o balanço de todas receitas do trimestre (a soma dos ganhos com assinantes e anúncios) superou as expectativas dos analistas de mercado. Nos últimos três meses a empresa sueca registrou registrou receita de 2,66 bilhões de euros (aproximadamente US$ 2,82 bilhões), um aumento de 24% em relação ao período anterior. A margem esperada por analistas era que esse número fosse de no máximo 2,62 bilhões de euros.

Conforme informou a agência Reuters, os números positivos divulgados pela empresa fizeram as ações da companhia registrar alta de até 5% nas operações antes da abertura do mercado nesta quarta.

Usuários comuns também crescem

Entre os usuários comuns (aqueles que não pagam mensalidade, mas possuem conta na plataforma) os números também cresceram, saltando 19% e chegando a marca de 412 milhões em todo o mundo (um recorde para a empresa). A empresa espera que, no próximo trimestre, o número de usuários únicos chegue a 428 milhões. Já as estimativas de receita para os próximos três meses estão na casa dos 2,81 bilhões de euros.

Aposta em podcasts

De acordo com a empresa, o consumo de podcasts na plataforma foi um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento dos números no trimestre. "“O consumo geral de podcast é forte e cada vez mais aderente”, disse o CEO do Spotify, Daniel Ek, durante conversa com investidores.

A alta é decorrente do forte investimento da empresa no segmento, que nos últimos meses apostou na aquisição de podcasts exclusivos para a plataforma, em uma tentativa de atarir usuários.