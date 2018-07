REUTERS/Christian Hartmann Gravadora processa Spotify por supostamente estar usando milhares de suas músicas sem pagar pelas licenças.

O serviço de streaming de música Spotify atingiu a marca de 60 milhões de assinantes pagos, afirmou um porta-voz da empresa nesta segunda-feira, 31. Com o novo número, a plataforma de streaming apreenta um crescimento de 10 milhões de assinantes em menos de cinco meses, surpreendendo analistas do mercado.

Em março deste ano, o Spotify informou que tinha 50 milhões de assinantes pagos, num aumento de 25% em menos de seis meses. O serviço, então, assume a liderança das plataformas de streaming, como Deezer e Apple Music.

O porta-voz do Spotify se recusou a comentar um relatório do Financial Times, que afirma que a empresa estava se preparando para a abertura oficial de ações no quarto trimestre, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

No entanto, recentemente, o Spotify nomeou consultores financeiros para analisar a lista da Bolsa de Valores de Nova York, já que as perdas operacionais cresceram em 2016, mas que as receitas aumentaram significativamente.