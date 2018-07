Foto: Dado Ruvic/Reuters Use o mecanismo de pesquisa avançada para encontrar mais facilmente o que você está buscando. Na barra de busca, basta digitar, por exemplo, “artist:” antes do nome da banda para que o aplicativo mostre somente músicas daquele artista. A mesma coisa funciona para nome de músicas e álbuns, com os atalhos “track:” e “album:” respectivamente. É possível ainda pesquisar por ano (year:), gênero (genre:) e gravadora (label:).

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Como o Spotify funciona como rede social, toda faixa reproduzida pode ser vista por seus seguidores. Mas caso você esteja num momento particular ouvindo algo um pouco embaraçoso, basta ativar a sessão privada. Para isso, vá em configurações (ícone de engrenagem no canto direito), clique em redes sociais e depois em sessão particular.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Uma das vantagens de ter o aplicativo do Spotify no celular é poder usá-lo como controle remoto do PC. Se estiver ouvindo música no computador e quiser se mover, é possível controlar a reprodução pelo aplicativo. Se você estiver logado na mesma conta nos dois aparelhos, basta abrir o app que o Spotify mostrará a música em reprodução e informará qual dispositivo está sendo usado. Para controlar, é só clicar nos controles de play, pause e avançar ou voltar música na tela do smartphone.

Foto: Christian Hartmann/Reuters Um dos problemas do Spotify é o consumo de dados. Se você não é usuário Premium ou não fez download das músicas que quer ouvir, usar o aplicativo pode estar acabando com seus dados móveis. No entanto, existe uma maneira de reduzir os gastos. Para isso, é só ir em configurações (ícone de engrenagem no canto direito), clicar em qualidade da música e depois alterá-la. Normalmente ela fica em automático, mas para gastar menos deixe em “normal”, que equivale a aproximadamente 96 kbps, enquanto a “extrema” é de 320kbps.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Algumas músicas são naturalmente mais altas que outras, dependendo da equalização. Para não precisar ficar aumentando ou diminuindo o volume do aparelho conforme a canção, basta “normalizar” o volume geral do aplicativo. É só ir até configurações (ícone de engrenagem no canto direito), selecionar a opção reprodução e depois clicar em “ativar a normalização de áudio”.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Você costuma descobrir o nome das músicas que tocam por aí usando o aplicativo Shazam? Agora é possível conectá-lo a sua conta do Spotify para mandar as músicas descobertas direto para o seu perfil. Para isso, entre no Shazam, vá na aba “Meu Shazam”, clique no ícone verde para conectar sua conta Spotify e autorize a conexão. Depois, quando descobrir o nome de uma música legal, clique no ícone do Spotify para salvá-la nas suas músicas.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Outra função legal disponível no aplicativo do Spotify é poder controlar a transição entre as músicas. Ao entrar em “reprodução”, dentro da aba de configurações, existe o ícone de “reprodução sem pausas”, que tira o intervalo entre as músicas quando ativado. Também há a opção de transição gradual, que abaixa uma música conforme aumenta a próxima. É possível inclusive controlar a quantidade de segundos dessa transição gradual.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Spotify está sempre preocupado em ajudar o usuário a conhecer mais músicas. Semanalmente, na aba inicial, aparece uma playlist criada por eles com a sua foto de perfil. Ela é uma seleção feita especialmente para você com base no seu gosto e no que o público em geral tem ouvido. No entanto, também aparecem daily mixes na aba “sua biblioteca”, eles nada mais são do playlists criadas pelo serviço para músicas que você salvou, mas não ouve há um tempo.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Ao ficar indeciso para escolher qual música ouvir na sequência, você pode usar um recurso que te permite ouvir uma prévia de poucos segundos das faixas. Basta segurar o nome da música por alguns instantes para que o aplicativo entenda que você quer ouvir um trecho da canção. No entanto, a função foi lançada em 2015 somente para iOS e a empresa ainda não disponibilizou para Android.