REUTERS/Shannon Stapleton Daniel Ek, fundador e presidente executivo do Spotify

O serviço de streaming de música Spotify chegou à marca de 96 milhões de assinantes no final de 2018. Os números foram divulgados pela empresa sueca nesta quarta-feira, 6, e fazem parte do resultado financeiro da empresa para o quatro trimestre de 2018.

No período, a empresa teve um lucro inesperado de US$ 107 milhões -- analistas esperavam que a companhia teria prejuízo de US$ 18,2 milhões.

A empresa, no entanto, desapontou os investidores ao prever que terá perdas entre US$ 227 milhões e US$ 410 milhões. Além disso, a empresa também preocupa o mercado por registrar ritmo de crescimento em desaceleração nos últimos anos: a taxa de receitas da empresa subiu 29% no ano passado, contra 39% de alta em 2017 e 52% em 2016.

Após a divulgação dos números, as ações do Spotify eram negociadas com queda de 7% antes da abertura do mercado na bolsa de valores de Nova York. A empresa tem capital aberto desde abril do ano passado.

Podcasts. Outro dado interessante do balanço do Spotify é a revelação de que a empresa pretende gastar cerca de US$ 500 milhões em aquisições para reforçar sua área de podcasts. Duas delas já foram feitas: a Gimlet Media, uma rede de podcasts, dona de programas como StartUp, Reply All e The Pitch, e a Anchor, uma startup que ajuda pessoas a produzirem e publicarem seus próprios podcasts de forma mais simples.

As duas aquisições não tiveram seu valor revelado, mas o site americano Recode, especializado em tecnologia, já havia publicado na semana passada que o Spotify pagou US$ 230 milhões pela Gimlet Media.