Nomes gigantes na internet, como Spotify e Discord, apresentaram instabilidade nesta terça-feira, 16, após pane no serviço de nuvem do Google, o Cloud, responsável por hospedar centenas de milhares de sites em todo o mundo.

De acordo com o Down Detector, especializado em apontar serviços fora do ar na rede, a desconexão aconteceu por volta das 14h50 do horário de Brasília, sendo normalizada somente cerca das 16h40. Diversas regiões foram impactadas, como Estados Unidos e Brasil.

Além do Spotify e Discord, o jogo para celulares Pokémon Go, a rede social Snapchat e o serviço de streaming Paramount+, entre outros, também foram afetados pela pane.

O Google não prestou esclarecimentos sobre o que pode ter ocorrido com o serviço de nuvem.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.