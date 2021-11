O Spotify está testando um recurso inspirado no aplicativo chinês TikTok, com videoclipes de músicas sendo apresentados no formato vertical no streaming de música.

A funcionalidade estará em uma quarta aba inferior do aplicativo, chamada de Descobertas, que permitirá ao usuário arrastar o dedo para cima e para baixo para trocar de vídeo.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl