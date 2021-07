Lucas Jackson/Reuters Usuários dos serviços relataram dificuldades na tarde desta sexta-feira, 30

O Spotify está enfrentando instabilidade de acesso na tarde desta sexta-feira, 30. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar os serviços. O problema parece ser apenas em países da América Latina.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, as falhas começaram por volta das 15h05 (horário de Brasília). O problema também afetou os usuários de maneiras diferentes: enquanto a versão web ficou indisponível para alguns, para outros a interrupção foi em dispositivos de caixa conectada com Alexa, a assistente de voz da Amazon.

Segundo os usuários, o app permanece em funcionamento.

Ainda não foi esclarecido o motivo da queda da plataforma. A reportagem tentou contato com a empresa, mas ainda não obteve respostas sobre o caso.

Nas redes sociais, diversos usuários brincaram com o problema e recorreram ao restante da internet para descobrir a origem do problema.

O Spotify caiu na Alexa. A tecnologia falhou. Estou tendo que ouvir rádio como um Neanderthal. — (@Caio_Mac) July 30, 2021

Spotify caiu! Esse sim é o rolê que eu venho reclamar de prontidão. Música me motiva, cara!!!! — Lemon (@lemon_petit) July 30, 2021

O Spotify caiu? @SpotifyBR ajuda aí? — Marcelo Santana (@marcelogsant) July 30, 2021