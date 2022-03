Dado Ruvic/Reuters Spotify teve problema de instabilidade de acesso nesta terça-feira, 8

O Spotify, aplicativo de transmissão de músicas via internet, enfrenta instabilidade de acesso e usuários relatam que o serviço está fora do ar na tarde desta terça-feira, 8. A falha começou a ser amplamente reportada por volta das 15h30.

De acordo com informações do site Down Detector, que monitora o funcionamento de serviços online, Estados do sudeste, sul, centro-oeste e nordeste do País têm relatos de o Spotify não estar funcionando. A empresa também enfrenta problemas de acesso na América do Norte, na Europa e em toda a América Latina. Cerca de 10 mil usuários do Spotify relataram algum tipo de falha no serviço nesta terça-feira.

A companhia ainda não se pronunciou a respeito da instabilidade no seu serviço de músicas e podcasts. Segundo informações do último balanço divulgado pela empresa, são mais de 180 milhões de assinantes que pagam mensalmente pelo serviço de músicas e podcasts. O faturamento da empresa no ano de 2021 foi de € 9,6 bilhões, ou seja, € 26,4 milhões por dia ou € 1,1 milhão por hora.

Recentemente, o Spotify enfrentou protestos de usuários contra o programa do apresentador Joe Rogan, que usava termo racista em sua fala. A empresa removeu 70 episódios do programa do apresentador, após duras críticas nas redes sociais, incluindo relatos de pessoas que cancelariam a assinatura do serviço de música.

Discord

O aplicativo de mensagens Discord, usado pelo público gamer, também apresentou instabilidade de acesso nesta tarde. O site Down Detector reunia mais de 2.000 queixas sobre a falha no serviço da empresa.