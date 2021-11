Dado Ruvic/Reuters - 1/4/2018 Spotify é uma plataforma de streaming de músicas e podcasts

O Spotify finalmente começa a disponibilizar para todos os usuários a possibilidade de bloquear estranhos de visualizarem o seu perfil público na plataforma de música, impedindo que sejam vistas as músicas mais tocadas de cada um e playlists criadas, por exemplo. A função foi anunciada na quinta-feira, 11, com lançamento gradual em todo o mundo.

Para ativar o recurso, é preciso ir no perfil do "fiscal de gosto musical alheio" e, perto do botão de Seguir, clicar no ícone de reticências e selecionar a opção Bloquear. Isso já tornará o seu perfil invisível e privado para essa pessoa em específico. Será possível desbloquear a qualquer momento, refazendo os mesmos passos.

Até então, usuários deveriam recorrer ao atendimento ao cliente do Spotify para fazer o bloqueio — motivo pelo qual muitos queriam que a função fosse simplificada por meio de um botão, como fazem outras redes sociais.

“Privacidade é algo que é, e sempre será, enormemente importante para nós. Nosso recurso de bloqueio, que dá aos usuáris mais controle, é o mais recente passo em direção a esse compromisso”, afirmou um porta-voz do Spotify ao site especializado The Verge.