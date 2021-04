Dado Ruvic/Reuters Spotify lança integração de comandos por voz dentro do aplicativo do serviço de streaming

Sem emitir comunicado para a imprensa ou anunciar em redes sociais, o Spotify lançou nesta semana um assistente de voz interno dentro do aplicativo, permitindo que usuários deem comandos de voz para acessar a músicas e podcasts da plataforma sem usar as mãos. A função pode ser habilitada quando o app estiver aberto no celular e for dita a expressão "Hey Spotify". A novidade foi primeiro noticiada pelo site especializado GSM Arena.

O Spotify já havia anunciado em 2019 o desenvolvimento de um aparelho para carros, apelidado de Car Thing (Coisa para o Carro, em tradução livre), em que o usuários da conta Premium podiam comandar o aplicativo sem tirar os olhos do volante. Já em 2020, o Spotify revelou que estava desenvolvendo uma solução de integração de voz na plataforma, que hoje é o Hey Spotify.

Usuários de Android e iOS estão começando a receber a novidade, que ainda não chegou para todos. Mas, até agora, contas gratuitas e assinantes podem ter acesso à função.

O Spotify avisa que não grava a voz dos usuários, somente quando estes acionam o comando. A companhia diz que o objetivo é coletar esses dados para aperfeiçoar a experiência, desenvolver novos recursos e impactar usuários com anúncios.