Chris Ratcliff/ Bloomberg Spotify entrevistou 5 mil pessoas de diferentes nacionalidades para conseguir elaborar o projeto.

O Spotify lançou nesta quarta-feira, 15, uma plataforma dedicada aos donos que gostam de ouvir música com os seus pets. A ideia é que por meio de um algoritmo, o sistema consiga montar uma playlist ideal para humanos e bichinhos.

Para elaborar o projeto, a gigante do streaming ouviu 5 mil donos de gatos, cachorros, pássaros, iguanas e hamsters, por meio de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Espanha e Itália.

Durante o processo, 71% dos entrevistados admitiram tocar frequentemente música para os seus bichinhos de estimação. Já 8 em cada 10 comentaram que seus pets ficam mais felizes e menos estressados quando escutam alguma coisa.

Entre os gêneros musicais, a plataforma apurou que os estilos preferidos dos pets são o clássico e o soft rock. Nesse cenário, 55% dos donos disseram acreditar que seus bichinhos possuem o mesmo gosto musical que eles.

Com essas informações, o Spotify conseguiu montar a plataforma Pets, capaz de elaborar a playlist ideal por meio de um algoritmo que se vale da espécie e das características comportamentais do bichinho, junto com o gosto musical do dono. Veja como funciona:

1. No site da plataforma, aperte o botão 'Let's Go' e faça login. Na sequência, escolha entre as cinco espécies diferentes de bichinhos que estão disponíveis (iguana, gato, cachorro, hamster e pássaro);

Spotify/ Reprodução de tela Veja como montar a playlist do seu bichinho.

2. O próximo passo é definir se o seu bichinho é mais calmo (relaxed) ou cheio de energia (energetic). Basta deslizar o cursor para a esquerda ou para a direita;

Spotify/ Reprodução de tela Veja como montar a playlist do seu bichinho.

3. Escolha se ele é tímido (shy) ou muito amigável (friendly);

Spotify/ Reprodução de tela Veja como montar a playlist do seu bichinho.

4. Defina se ele é apático (apathetic) ou curioso (curious);

Spotify/ Reprodução de tela Veja como montar a playlist do seu bichinho.

5. Escreva o nome de seu bichinho e aperte 'Next'. A plataforma irá combinar as respostas que você deu com o seu gosto musical, para criar uma playlist que agrade a donos e pets.

Spotify/ Reprodução de tela Veja como montar a playlist do seu bichinho.

Trocaria o companheiro pelo bichinho

Além da Pets, o Spotify também concluiu que 69% dos donos de bichinhos gostam de cantar com seus pets, enquanto que outros 57% não esconderam que costumam de dançar com eles.

Já 1 em cada 5 dos donos admitiram ter nomeado o seu bichinho com base em uma banda ou cantor famoso. Entre esses entrevistados, o Spotify descobriu que os nomes mais utilizados são:

Já a maioria dos donos pesquisados foram ainda mais além: 53% disseram que se eles realmente precisassem escolher, trocariam facilmente o(a) atual companheiro(a) pelo seu bichinho de estimação.

Para encerrar a pesquisa, 84% dos entrevistados também disseram que os bichinhos completam a sua vida. Vale destacar que o Pets by Spotify está disponível para assinantes e não assinantes.