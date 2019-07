Christian Hartmann/Reuters De acordo com o Spotify, o app Lite mantém 90% das funções do aplicativo original

O Spotify lançou nesta terça-feira, 9, uma versão mais leve do seu aplicativo de música para 36 países, incluindo o Brasil. Chamado de Spotify Lite, o app é voltado para aparelhos Android mais antigos, e tem como objetivo ocupar menos espaço no celular e funcionar com conexões de internet lentas.

O aplicativo gasta apenas 10 MB para instalação. Usuários com contas gratuitas ou premium no Spotify podem baixar a versão Lite por meio da loja de aplicativos do Google.

“O Spotify Lite permite que milhões de pessoas aproveitam a melhor experiência de música do mundo – especialmente em áreas com internet limitada e pouco armazenamento no celular”, disse o diretor de produtos da empresa, Kalle Persson, em comunicado à imprensa. O Spotify diz que o novo app mantém 90% das funções do aplicativo original.

Em março, o Spotify atingiu a marca de 100 milhões de assinantes no mundo. O rival da empresa, o serviço Apple Music, registra 60 milhões de assinantes.