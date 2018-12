Spotify Os usuários podem compartilhar a retrospectiva nas redes sociais

Para acompanhar o clima de fim de ano de recordações e reflexões, o Spotify, como de costume, disponibilizou nesta quinta, 6, o Spotify Wrapped 2018, em que os usuários podem fazer uma retrospectiva do seu gosto musical de 2018.

Para ver como você se comportou na plataforma este ano, basta acessar o site do Spotify Wrapped. Ao fazer o login, você vai se deparar com dez páginas que mostram seu comportamento de ouvinte. O Spotify te mostrará qual foi a primeira música tocada em 2018, quando tempo de música você escutou este ano e qual foi a música mais antiga que você ouviu. É possível ver também quantas horas você passou escutando músicas do seu artista favorito.

O Spotify Wrapped 2018 mostra os artistas, músicas, gêneros e subgêneros que você mais escutou no ano. Além disso, o aplicativo criou duas playlists especiais, uma com as suas músicas favoritas de 2018 e outra para te tirar da zona de conforto, com músicas e artistas que você não costuma ouvir.

Uma das novidades da retrospectiva é que dá para saber qual é o signo que mais aparece em seu gosto musical, com base no signos dos artistas que você mais ouve.

É possível compartilhar essa retrospectiva nas redes sociais.