Bloomberg/Chris Ratcliffe O Spotify continua sendo o líder do mercado de streaming de música em número de usuários

O serviço de streaming de música Spotify, registrou nesta quinta-feira, 1, o seu primeiro lucro da história, graças ao investimento que fez na empresa de serviço chinês Tencent Music. Apesar da boa notícia, o Spotify teve um aumento de 5% em sua base de assinantes pagantes neste terceiro trimestre, crescimento abaixo do esperado pelo mercado.

A empresa atingiu o número de 87 milhões de assinantes, enquanto em junho contabilizava 83 milhões – com isso, os usuários totais passaram a ser 191 milhões, incluindo ouvintes gratuitos, que escutam publicidade.

Apesar das perdas, a empresa continua sendo a líder do mercado em número de usuários. Estima-se que seu maior rival, o Apple Music, tenha 43,5 milhões de assinantes, de acordo com um relatório recente.

O resultado dos três últimos meses fez com que as ações do Spotify fechassem em queda de 5,70% nesta quinta-feira.

Neste último trimestre, a empresa registrou €43 milhões (US$ 49 milhões) de lucro, enquanto no mesmo período do ano passado o Spotify teve uma perda de €278 milhões (o que corresponderia a US$ 317 milhões no câmbio de hoje).