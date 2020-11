Chris Ratcliff/Bloomberg Spotify compra empresa de publicidade para podcasts

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 10, que concordou em comprar a plataforma de publicidade e publicação de podcasts Megaphone, a última de uma série de acordos para impulsionar sua plataforma de podcasts. O acordo é avaliado em US$ 235 milhões, disse um porta-voz do Spotify.

A empresa usará a tecnologia da Megaphone para criar anúncios direcionados e disponibilizará suas ferramentas de monitoramento de anúncios para produtoras de podcasts.

O Spotify, que obtém sua receita de assinaturas pagas e de anúncios para usuários gratuitos, viu seu negócio de publicidade voltar a crescer no terceiro trimestre após ter sido atingido pela pandemia no início do ano. Executivos disseram que o crescimento dos anúncios vai acelerar no trimestre atual.

Seus pesados investimentos em podcasts, num esforço para se tornar a Netflix do conteúdo de áudio, ajudaram a impulsionar o crescimento de assinantes em um momento em que muitas pessoas estão isoladas devido à pandemia de coronavírus.

Desde o ano passado, o Spotify gastou centenas de milhões de dólares para comprar empresas como a Gimlet Media, uma produtora de podcasts, e a Ringer, uma rede de podcasts de esportes e entretenimento.