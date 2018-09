O serviço de streaming Spotify começou a assinar acordos de licenciamento com artistas, publicou ontem o jornal The New York Times. Segundo fontes, a empresa negociou com músicos que não possuem contratos com gravadoras para a publicação de suas canções dentro da plataforma. Ao fazer isso, a empresa elimina um intermediário que há muito domina o mercado de música: as gravadoras.

De acordo com o NYT, o Spotify ofereceu aos artistas vantagens como a propriedade de suas gravações e um pagamento maior por cada execução dentro da plataforma. Hoje, a empresa costuma pagar às gravadoras cerca de 50% da receita gerada por cada reprodução de uma música – e os artistas ficam com uma fração desse valor. Ao assinar com o Spotify, eles poderiam ficar com todo o montante.

Além disso, diz o jornal, sem citar nomes, os acordos já firmados permitem que os artistas também divulguem suas canções em outros serviços de streaming, como o Apple Music. Por enquanto, explica o NYT, os negócios ainda não são significativos, mas podem ser suficientes para irritar as gigantes Warner, Sony e Universal, que controlam 80% do mercado global.