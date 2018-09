REUTERS/Dado Ruvic A especificação do plano família do Spotify diz que a assinatura está disponível para “uma e até cinco pessoas que moram no mesmo endereço”

O Spotify começou a fiscalizar os amigos que dividem o plano família do serviço. A plataforma de streaming de música está enviando email para alguns usuários que têm o plano, solicitando a localização do GPS, para confirmar se as pessoas que dividem o plano família moram no mesmo lugar. A informação é do site Quartz.

Segundo a reportagem, quem não confirmar o endereço da residência pode perder o acesso ao plano. O email foi enviado para um número limitado de assinantes, concentrados nos Estados Unidos e na Alemanha.

A medida da empresa é provavelmente uma forma de evitar que amigos compartilhem um plano família – com o plano, eles gastam bem menos do que gastariam na assinatura individual. Até então, o Spotify não tinha nenhum recurso de verificação de endereço.

Entretanto, muitos usuários estão criticando a postura do Spotify, alegando que nem todas as famílias moram juntas na mesma casa. Mas, a especificação do plano família do Spotify diz que a assinatura está disponível para “uma e até cinco pessoas que moram no mesmo endereço”.

Segundo o site Billboard, cerca de metade dos assinantes de serviços de streaming no mundo, incluindo os rivais do Spotify, usam os planos de família, porque eles são vantajosos financeiramente – o grupo de seis pessoas paga aproximadamente 75% menos do que pagariam assinando o plano individual.

Em resposta, o Spotify afirmou ao site The Verge: “Estamos testando formas de melhorar a experiência do usuário no plano premium para família com pequenos grupos de usuários em mercados selecionados. Estamos sempre testando novos produtos e experiências no Spotify, mas não temos mais novidades para compartilhar sobre esse teste de recurso neste momento.”