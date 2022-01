Shannon Stapleton/Reuters Daniel Ek é presidente do Spotify

O Spotify já perdeu cerca de US$ 2 bilhões em seu valor de mercado desde que se viu em meio à uma polêmica com o criador de podcast Joe Reagan e o cantor Neil Young. Segundo o jornal americano The New York Times, a empresa registrou a perda durante a última semana, depois de Young retirar suas músicas da plataforma.

Nesta segunda, 31, porém, os investidores pareciam ignorar a controvérsia que prejudicou as ações na semana passada, quando o preço das ações do Spotify saltou 12% depois que a corretora Citigroup elevou a classificação das ações de "neutra" para "comprar", dizendo que a empresa sueca seria capaz de melhorar seus negócios de publicidade.

Os US$ 2 bilhões perdidos se devem, intimamente, ao escândalo e à demora do Spotify para publicar qualquer esclarecimento. Em dezembro do ano passado, Reagan convidou o médico americano Robert Malone para o seu programa, que é exclusivo da plataforma. Na conversa, Malone — que já foi banido do Twitter por desinformação sobre a covid-19 — e o apresentador foram acusados de incitar comentários e de levantarem informações falsas sobre a doença.

Depois que o episódio se tornou viral, o cantor Neil Young pediu para que o Spotify retirasse suas músicas da plataforma — pedido que foi atendido pela empresa. Desde então, personalidades em prol da vacina têm tido a mesma atitude frente à plataforma, como a cantora e compositora Joni Mitchell, o guitarrista Nils Lofgren e a escritora Brene Brown, autora de vários best-sellers nos EUA.

Mesmo com a perda e a declaração tardia de Daniel Ek, presidente do Spotify, as ações da empresa continuaram em alta nesta segunda. Atualmente, a plataforma está avaliada em cerca de US$ 37,1 bilhões, mas vê as ações em seu menor preço nos últimos 12 meses.

Pedido de desculpas

Após o episódio, Rogan pediu desculpas e prometeu mais equilíbrio em seu programa. Em uma publicação em vídeo no Instagram na noite de domingo, 30, o apresentador pediu desculpas ao Spotify pela reação, mas defendeu convidar convidados controversos. O The Joe Reagan Experience é considerado o podcast mais famoso do mundo e rendeu um contrato de mais de US$ 100 milhões pela exclusividade do programa.

"Se eu irritei vocês, me desculpem", disse Rogan. "Farei o meu melhor para tentar equilibrar esses pontos de vista mais controversos com as perspectivas de outras pessoas para que possamos encontrar um ponto de vista melhor."

O Spotify disse que adicionaria um aviso de conteúdo a qualquer episódio com discussão sobre a covid-19 para tentar reprimir esse tipo de situação, um primeiro passo no campo da moderação de conteúdo que outras plataformas de tecnologia consideram desafiador e caro. Além disso, a plataforma quer incluir um link direcionável, como já fazem outras redes sociais, para sites governamentais que orientem sobre a doença./COM REUTERS