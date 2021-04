Dado Ruvic/Reuters Preços de todos os pacotes de assinaturas do Spotify subiram

O Spotify anunciou nesta segunda-feira, 26, que está subindo o preço das assinaturas do serviço no Brasil, conforme a empresa informou em e-mail enviado a assinantes. As mudanças entram em vigor a partir de 30 de abril para novos assinantes — quem já é usuário vai pagar o novo preço a partir de julho deste ano.

Os preços afetam todos os pacotes pagos do Spotify. No Universitário, destinado a estudantes, a taxa subiu de R$ 8,50 para R$ 9,90. Já no Premium o valor ficou em R$ 19,90, ante R$ 16,90 em vigor. Os planos Duo (para até duas pessoas) e Família (até seis pessoas) subiram para R$ 24,90 e R$ 34,90, respectivamente.

Em nota, o Spotify afirma que o reajuste nos preços faz parte da estratégia da empresa em "continuar inovando". "O Spotify oferece uma variedade de planos de assinatura adaptados às necessidades de cada usuário e, ocasionalmente, atualizamos nossos preços para refletir os fatores macroeconômicos locais e atender às demandas do mercado", diz a empresa, em nota.

Além dos planos pagos, o Spotify oferece a possibilidade ouvir músicas e podcasts na plataforma de forma gratuita, na qual o usuário ouve anúncios.

Atualmente, a plataforma de streaming possui 155 milhões de assinantes em todo o mundo e 345 milhões usuários como um todo.

Nesta terça-feira, 27, o Spotify deve revelar o balanço do primeiro trimestre de 2021 aos investidores. O reajuste de preços pode vir para acalmar investidores receosos com a empresa, que tem registrado resultados no vermelho nos últimos meses.