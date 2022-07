Christian Hartmann/Reuters Spotify teve um aumento de receita de 23% em relação ao ano passadoo

Na contramão das empresas de tecnologia, o Spotify comemorou o aumento de usuários cadastrados em seu app de streaming de música. A empresa divulgou nesta quarta-feira, 27, seu relatório financeiro referente ao segundo trimestre de 2022 e registrou um crescimento de 19% na base de usuários ativos mensais, passando para 488 milhões. Os bons resultados levaram os papéis da companhia a uma alta de 15% nesta quarta.

O número de usuários pagos — no plano premium — também viu um aumento no último trimestre: agora são 188 milhões de contas, aumento de 14% em relação ao ano anterior. A receita da empresa ficou em 2,9 bilhões de euros, dos quais 2,5 bilhões de euros correspondem às assinaturas premium da plataforma. No total, o aumento de receita, em relação ao ano passado, foi de 23%. De acordo com dados de especialistas da Refinitiv, a receita esperada era de 2,8 bilhões de euros.

Q2 ‘22 $SPOT earnings results are out. A very strong quarter for @Spotify thanks to the teams around the world who continue to innovate and build the world’s #1 audio network. https://t.co/nhnFRlqAkc pic.twitter.com/Q92ey6OrbH — Daniel Ek (@eldsjal) July 27, 2022

Produtos

O Spotify ainda vê uma cauda longa no investimento de produções originais, como podcasts no app. Esse, inclusive, tem sido um dos carros chefes na hora de analisar o trimestre financeiro.

Só no segundo trimestre de 2022, o crescimento do setor na plataforma ajudou a chegar a uma alta de 31% nos ganhos com publicidade. Atualmente, são 4,4 milhões de produções do tipo no app, sendo mais de 100 produções próprias da empresa.

Ainda assim, a empresa já avisou que a desaceleração será necessária. De acordo com a expectativa para os próprios trimestres, o Spotify espera reduzir em 25% as contratações para o ano de 2022, afirmando que o cenário pode “ficar pior”, em relação à crise econômica.

“Estamos vendo vários mercados com tendências à frente de nossas previsões”, disse o CEO do Spotify, Daniel Ek, na chamada com investidores. “Eu já disse isso antes, acredito que apenas os paranóicos sobrevivem, e estamos nos preparando como se as coisas pudessem piorar, mas dificilmente não será um cenário otimista (para nós), considerando o que estou vendo atualmente”.

Para o próximo período, o Spotify espera adicionar, pelo menos, 17 milhões de novos usuários ativos mensais, além de aumentar os perfis do plano premium para 194 milhões.

“Continuamos monitorando as perspectivas macro globais, mas até o momento não vimos nenhum impacto real em nossas perspectivas de usuários ou assinantes”, disse o diretor financeiro da empresa, Paul Vogel. “Especificamente, esperamos ver outro trimestre de aceleração das adições líquidas de usuários ativos mensais e esperamos adições líquidas de assinantes semelhantes ao terceiro trimestre do ano passado”.