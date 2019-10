Spotify amplia número de assinantes acima do esperado

O Spotify divulgou lucro acima do esperado nesta segunda-feira, 28, impulsionado por crescimento na base de assinantes de seu serviço de streaming de música. A empresa sueca, que superou a Apple Music na corrida para dominar o mercado de streaming de música globalmente, disse que seu número de assinantes aumentou 26 milhões em relação ao mesmo período do ano passado - ao final de setembro, registrava 113 milhões de assinantes.

Isso ainda deixa a Spotify atrás dos 158 milhões de assinantes da Netflix, mas o número é pouco maior que os 112,9 milhões esperados por analistas, de acordo com dados da Refinitiv. O serviço de streaming de música mais popular do mundo por ampla margem, prevê um total de assinantes premium no quarto trimestre na faixa entre 120 milhões e 125 milhões.

A empresa espera que sua base total de usuários mensais cresça para faixa entre 255 milhões e 270 milhões no trimestre atual, acima da estimativa média dos analistas de 259,7 milhões. No terceiro trimestre, o lucro líquido foi de € 241 milhões, ou € 0,36 por ação, em comparação com € 43 milhões de euros, ou € 0,23 euro por ação, um ano antes. Analistas esperavam um prejuízo de € 0,29 euro por ação.

As despesas operacionais aumentaram 11%, para € 387 milhões, com despesas em vendas e marketing subindo quase 22% em relação ao ano anterior. A receita, no entanto, aumentou 28%, para € 1,73 bilhão nos três meses terminados em 30 de setembro. Analistas esperavam receita de € 1,72 bilhão.