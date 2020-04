O Spotify teve um salto maior do que o esperado nos assinantes do serviço: o aumento de 31% levou o número de assinantes a 130 milhões. A empresa teve também alta de 22% na receita no primeiro trimestre, resistindo à desaceleração das vendas de anúncios devido à pandemia de coronavírus.

A empresa, que lançou seu serviço há mais de uma década e enfrenta forte concorrência da Apple e da Amazon, gera receita ao cobrar assinaturas e ao exibir anúncios para usuários gratuitos.

Chris Ratcliff/Bloomberg Spotify aumentou número de assinantes

“Temos a sorte de que, como empresa, somos capazes de operar com pouquíssimas perturbações e nossa esperança é que o fornecimento de música, informação e uma fuga para muitos possa proporcionar alegria e conforto”, afirmou a empresa nesta quarta-feira.

Para o segundo trimestre, o Spotify espera número de assinantes na faixa de 133 milhões a 138 milhões. Analistas esperam 136,5 milhões, segundo dados da Refinitiv. Também previu receita total na faixa de € 1,75 bilhão a € 1,95 bilhão, abaixo da expectativa de € 2,02 bilhões, também de acordo com dados da Refinitiv.

Os assinantes do primeiro trimestre, no entanto, aumentaram 31% em relação ao ano anterior. Os analistas esperavam 128,6 milhões de assinantes. A receita subiu para € 1,85 bilhão no trimestre encerrado em março, ante € 1,51 bilhão no ano anterior. Analistas esperavam € 1,86 bilhões.

A empresa reportou prejuízo atribuível aos acionistas de 0,20 euro por ação. Analistas esperavam prejuízo de 0,49 euro por ação.