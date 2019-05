REUTERS/Christian Hartmann O acervo do Spotify tem mais de 30 milhões de músicas

O Spotify está testando formas de usuários “conversarem” com os anúncios. De acordo com o site de tecnologia TechCrunch, a ideia é que quando o usuário escute um anúncio considerado irrelevante, ele possa dizer ao algoritmo que encontre um conteúdo mais relevante.

Segundo o site, durante as fases de testes, se um usuário disser as palavras “jogar fora” enquanto um anúncio é transmitido, automaticamente a propaganda muda para outra faixa com informações publicitárias sobre um podcast criado pelo Spotify ou para uma playlist da marca Axe.

A empresa diz que o microfone do smartphone só será ativado enquanto o anúncio estiver tocando. Por agora, a ferramenta também poderia ser desativada se o usuário disser algo diferente de "jogar fora" durante a propaganda.

A novidade é testada tanto em dispositivos iOS quanto Android. A expectativa é que a ferramenta seja usada em alto-falantes ativados por voz, dispositivo que o Spotify recentemente descreveu a acionistas como uma em “área em crescimento”.

O novo recurso está disponível para usuários nos Estados Unidos, mas só funciona se os controles de voz do Spotify estejam ativados.

Tendência no mercado

A Pandora, um dos principais concorrentes do Spotify nos EUA, também experimentou recentemente anúncios controlados por voz, baseando-se nos comandos adicionados ao seu serviço no início do ano.