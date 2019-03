Katrina Britney Davis/NYT Premium Duo tem playlist criada a partir de gosto musical dos dois usuários

O Spotify está testando uma nova forma de assinatura: chamado de Premium Duo, o serviço oferece para até duas pessoas o modelo Premium da plataforma ao custo de US$ 12,49. O novo plano foi confirmado pela empresa ao site de tecnologia The Verge.

A possibilidade é destinada a casais e colegas que dividem apartamento. O modelo é parecido com o tipo de assinatura familiar e exige que ambos os usuários morem no mesmo endereço. A diferença fica por conta do preço: o plano familiar custa um pouco mais caro, um total de US$ 14,99 por mês.

Outra novidade ficará por conta do algoritmo que dará sugestões baseadas nas duas contas. Assim, assinantes Duo teriam uma terceira playlist personalizada - além das Descobertas da Semana e do Daily Mix - com sugestões de músicas que contemplem o gosto dos dois usuários. O novo serviço também promete facilitar o compartilhamento de playlists entre os usuários com apenas um clique.

De acordo com o The Verge, o Spotify está atualmente testando o serviço Premium Duo em cinco mercados: Colômbia, Chile, Dinamarca, Irlanda e Polônia. A plataforma de streaming de música, no entanto, evitou dizer quando planeja expandir o serviço para outros países.

Nova tentativa. O novo serviço é aposta da plataforma de streaming que tem sofrido frustrações com o modelo familiar. Isso porque, muitos usuários estariam dividindo o plano com amigos, não com parentes, visando à economia, mas desvirtuando da proposta inicial.

Na tentativa de bloquear o mau uso, a empresa fez um pente fino no fim do ano passado, exigindo que todos os adeptos desse tipo de assinatura confirmassem que moram no mesmo endereço. Ainda não há registros se a estratégia funcionou.