Brendan McDermid/Reuters Spotify está testando novas funções para seu aplicativo de streaming

O Spotify está testando uma nova linha do tempo do What's New com alguns usuários. A ideia é mostrar novos lançamentos de artistas similares aos que você gosta. O aplicativo confirmou o teste ao site americano The Verge.

"Estamos sempre testando novas formas de criar experiências aos usuários enquanto continuamos procurando maneiras de conectar artistas aos seus fãs", afirmou o Spotify ao site americano.

O serviço de músicas por streaming tem tentado melhorar a promoção de seus lançamentos nos últimos tempos. Por enquanto, o Spotify oferece as novidades assim que o usuário abre o aplicativo, com os novos álbuns de artistas relacionados.

O problema, até aqui, é encontrar eles fora das listas de reprodução como as "Descobertas da Semana" ou a sessão "Não sai dos seus ouvidos". Agora, a ideia é que com apenas dois toques você possa abrir o seu aplicativo e ver as novidades organizadas aos seus hábitos musicais, evitando a necessidade de abrir os artistas um a um para acessar suas novas músicas.

Não há garantia, entretanto, se existem maiores melhorias na usabilidade do aplicativo. O Spotify costuma realizar seus testes publicamente, mas ainda não se sabe quando esta função estará disponível para todos.