REUTERS/Christian Hartmann O acervo do Spotify tem mais de 30 milhões de músicas

O Spotify pode estar testando uma função que permite que o usuário importe músicas locais do celular Android para o aplicativo de streaming. A ferramenta pode ajudar o usuário a solucionar a frustração quando ele não acha determinada música ou uma versão específica no aplicativo – o que costuma acontecer, apesar de o acervo do Spotify ter mais de 30 milhões de músicas.

Quem descobriu o teste foi a pesquisadora Jane Manchun Wong, que costuma antecipar novos recursos de redes sociais explorando os códigos dos aplicativos.

Se os testes realmente se concretizarem em recurso novo para o Spotify, será possível ouvir as músicas do arquivo do celular no próprio Spotify, sem precisar abrir um player separado.

A função se assemelha ao antigo Grooveshark, serviço de música online que permitia a importação de músicas locais para o aplicativo – a plataforma foi encerrada em 2015 depois de uma batalha judicial sobre violação de direitos autorais de gravadoras.

A pesquisadora descobriu também testes de um recurso chamado “salvar para depois” para podcasts, que seria útil para os usuários acessarem rapidamente um episódio que não conseguiram terminar.