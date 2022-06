Chris Ratcliff/Bloomberg Spotify vai pisar no freio das contratações

O presidente-executivo do Spotify, Daniel Ek, informou a equipe por email nesta quarta-feira que a empresa de streaming de áudio reduzirá contratações em 25%, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Ek disse que o Spotify continuará contratando, embora vai diminuir o ritmo "e ser um pouco mais prudente" nos próximos trimestres.

O diretor financeiro do Spotify, Paul Vogel, disse durante uma conferência com investidores no início deste mês que a empresa está observando a incerteza na economia global. Embora ainda não tenha visto um impacto material nos negócios, ele disse na ocasião: “Estamos acompanhando de perto a situação e avaliando nosso crescimento de pessoal no curto prazo”.

A desaceleração do Spotify é parte de um movimento afetando todo o setor de tecnologia. Com a inflação global, e subsequente alta de juros, as empresas veem sob ameaças o volume de clientes e investimentos. No começo de junho, Elon Musk admitiu que poderá fazer demissões na Tesla por temer uma recessão. Em maio, a Netflix demitiu 150 pessoas nos EUA. Enquanto isso, no Brasil, os "unicórnios" (startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão) Mercado Bitcoin, Vtex, Olist, QuintoAndar, Loft e Facily também fizeram demissões — na média, as empresas têm reduzido entre 5% e 7% dos funcionários.