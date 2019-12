Handout/Reuters A série contará a história de Daniel Ek e Martin Lorentzon à frente da empresa sueca

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 12, que está trabalhando em um roteiro para transformar a história do Spotify em série. A intenção é contar a trajetória de Daniel Ek e Martin Lorentzon no desenvolvimento da empresa sueca, baseada no livro Spotify Untold. Ainda não há data de lançamento prevista para a série.

Criado em 2006, o aplicativo de música engatinhou na Europa antes de chegar ao grande mercado norte-americano, onde estourou em 2011. Ao longo de seu crescimento, o Spotify contou com investimento de Sean Parker, fundador do serviço de música Napster e ex-presidente do Facebook.

O livro também revela uma tentativa de Steve Jobs de intimidar Ek por telefone, e conta com a presença de Mark Zuckerberg, Jay-Z e Jimmy Iovine no enredo - participações que podem estar presentes na série, dando emoção para a trama.

"A história de como uma pequena banda de membros da indústria de tecnologia sueca transformou a música - como a ouvimos e como é feita - é realmente uma história para o nosso tempo", disse Berna Levin, produtora de filmes da Yellow Bird, em comunicado. "Não é apenas uma história sobre como todas as nossas vidas mudaram na última década, mas também uma batalha pela influência cultural e financeira em um mundo digitalizado e globalizado".