O Spotify anunciou nesta quarta-feira, 30, o lançamento da versão de testes do Spotify Kids, um aplicativo que visa proporcionar um espaço seguro para as crianças explorarem e ouvirem música – e finalmente eliminar o "Baby Shark" das listas de reprodução dos pais. Por enquanto, o aplicativo está disponível para usuários Android e iOS na Irlanda e nos Estados Unidos. Procurada pelo Estado, a assessoria local do Spotify disse que ainda não há previsão de lançamento do app no Brasil.

O produto foi desenvolvido para proteger a privacidade das crianças e proporcionar tranquilidade aos pais com a segurança e proteção online. Por causa destes recursos, o Spotify Kids permite que as crianças ouçam o áudio em sua própria conta, explorem seus gostos em um ambiente projetado para crianças e ouçam playlists exclusivas para o público infantil.

O aplicativo possui seis mil canções, trilhas sonoras e histórias que podem ser explorados pela própria criança. Para "crianças mais novas", o aplicativo apresenta trilhas sonoras da Disney, músicas sobre dinossauros e histórias infantis. Se os pais configurarem o aplicativo para uma "criança mais velha", ele adicionará hits pop de artistas como Taylor Swift, Ariana Grande e Bruno Mars.

O aplicativo parece uma versão simplificada do Spotify, reduzida a apenas um feed preenchido com listas de reprodução coloridas. As crianças podem escolher entre um dos 12 avatares de monstros, e o esquema de cores do aplicativo mudará com base no que escolherem. Em nota, o Spotify comunicou que “está comprometido em oferecer a bilhões de fãs a oportunidade de aproveitar e se inspirar em músicas e histórias e estamos orgulhosos de que esse compromisso agora inclua a próxima geração de ouvintes de áudio”.

Também há uma política de privacidade separada que é compatível com a lei americana de privacidade online para crianças. O aplicativo não coletará dados de localização (as restrições de região se baseiam no que a conta dos pais estiver configurada) e os pais podem excluir os dados associados à conta de uma criança a qualquer momento. O Spotify salva apenas dados relacionados a quais músicas uma criança está tocando.