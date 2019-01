Katrina Britney Davis/NYT Aplicativo de música lançou ferramenta de bloqueio primeiro para iOS

Já não aguenta mais ouvir aquele cantor que você odeia, mas o algoritmo insiste em te sugerir? Em breve, seus problemas vão acabar: o Spotify está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta para silenciar artistas que o usuário não quer ouvir. Quando acionada, a opção não permite que músicas de determinado artista toquem em playlists, apareçam na biblioteca ou até mesmo em estações de rádio no Spotify.

Segundo o site americano The Verge, o aplicativo de streaming de música já está testando a função "não toque esse artista" para usuários de celulares iOS desde a última atualização do aplicativo. Até o momento não se sabe quando o Spotify vai disponibilizar a ferramenta de forma mais ampla, para todos os sistemas operacionais.

De acordo com a publicação, o Spotify já havia ensaiado lançar a função em 2017, mas voltou atrás na funcionalidade. No entanto, há agora um fator novo: a pressão para que o serviço bloqueie as músicas do cantor R. Kelly, acusado de ser protagonista de uma série de casos de violência e abusos sexual. O protesto #MuteRKelly conseguiu, entre outras coisas, fazer com que a RCA Records tirasse o cantor de seu selo.