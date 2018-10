REUTERS/Christian Hartmann O plano família do Spotify está disponível para até seis pessoas que moram no mesmo endereço, segundo as especificações fornecidas pela empresa

O serviço de streaming de música Spotify voltou atrás e não vai mais enviar emails para usuários que assinam o plano família solicitando a localização GPS para verificação. Alguns usuários no Estados Unidos e na Alemanha já tinham recebido o email.

A informação é do site Quartz, que afirmou que o Spotify encerrou os testes na última sexta-feira, 28, um dia depois que a medida da empresa foi noticiada.

Aparentemente, a empresa estava fazendo a verificação de endereço para evitar que amigos dividissem o plano família, que compensa financeiramente – o Spotify foi muito criticado na semana passada pela medida. De acordo com o Quartz, quem não confirmasse o endereço da residência poderia perder o acesso ao plano.

O plano família do Spotify está disponível para até seis pessoas que moram no mesmo endereço, segundo as especificações fornecidas pela empresa. Entretanto, muitos usuários criticaram a postura do aplicativo de fiscalizar os endereços, alegando que nem todas as famílias moram juntas na mesma casa.

O site americano Fortune acredita que o Spotify estava verificando os endereços com o possível interesse de aumentar a sua receita média por usuário, que caiu 12% no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado.